Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Napoli, Stefanoha lanciato un messaggio indiretto anche allache, in attesa della partita di questa sera contro l'Udinese, dista solo un punto in classifica. Ecco il suo commento: "Non so se è il massimo che potevamo fare, ma stiamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo. Stiamo viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’. Noi cerchiamo di vincere ogni partita, poi vedremo alla fine. È inutile guardarsi indietro, dobbiamo pensare alle prossime partite. Ora arriva l’Europa League, dovremo essere bravi in Coppa e in campionato".