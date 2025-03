Stefano Pioli alla Juventus? Il piano del club

Stefanonon sembra essere tra i principali candidati per la panchina dellanella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del, attualmente alla guida, potrebbe essere preso in considerazione dai bianconeri solo in caso di un cambio improvviso durante la stagione, come soluzione d’emergenza.La Juventus, infatti, punta a dare continuità al progetto con Thiago Motta e non intende separarsi dall’allenatore italo-brasiliano prima della fine del campionato. Un cambio in corsa sarebbe preso in esame solo se la situazione dovesse precipitare in modo inaspettato e irreversibile.

L’idea del club è quella di garantire stabilità tecnica e proseguire il percorso con Motta, evitando decisioni affrettate. Tuttavia, in un contesto calcistico sempre imprevedibile, la dirigenza bianconera tiene in considerazione possibili alternative in caso di necessità, con Pioli tra i profili che potrebbero essere valutati.