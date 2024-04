Stefano, penna de Il Messaggero, ha commentato ai microfoni dila vittoria amara dellaper 2-1 contro lanella semifinale di ritorno della. Proprio sull'attaccante si è concentrato. Di seguito le sue dichiarazioni.Per me l’uscita di Castellanos ha influito, ma quando è uscito Felipe la Lazio ha perso 30 metri di campo. Lì la partita è cambiata perché è entrato Vecino e non Pedro o Isaksen. Ha regalato campo alla Juventus che poi ha trovato il gol anche in maniera fortuita