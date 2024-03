"Quando dicono che la Juve deve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune, perché siamo abituati a vederla in cima. Quest’anno però l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta", le parole a Tuttosport die in passato uomo-mercato del Genoa, dove ha lanciato i tecnici che oggi vanno più di moda in Serie A. Da Motta a Palladino, passando per Gilardino, Juric e Gasperini."Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani.Non vedo fuoriclasse in questa rosa"."Un predestinato. Thiago ha fatto la prima esperienza tra i professionisti con me al Genoa nel 2019. Uno con un carisma e una personalità del genere era scritto che diventasse un grande allenatore, mai avuto dubbi. Ancor più convinto era Preziosi, che fece di tutto per portarlo dal Psg in rossoblù. Secondo lui aveva la stoffa del grandissimo tecnico. I fatti ci hanno dato ragione..."."Thiago è un leader nato. Può allenare qualsiasi grande squadra senza problemi. Un difetto? Anche se nel privato è un ragazzo allegro, ha sempre la faccia imbronciata: qualche sorriso in più non guasterebbe. Per il resto non ha nulla da imparare"."Anche lui è pronto per allenare ai massimi livelli. Raffa è stata una felice sorpresa. Da giocatore era tecnicamente molto valido, ma un po’ anarchico. Non pensavo avesse uno sviluppo così importante a livello gestionale da allenatore. È diventato bravissimo e ha sfruttato al meglio l’avere alle spalle un maestro come Galliani"."La Juve ha fatto un bel colpo con Giuntoli: sa lui cosa fare, ma vorrei farvi io una domanda...Quanti bianconeri sarebbero titolari nell’Inter? Direi pochi, ma lascio ai lettori la risposta...L’essere stati quasi al livello dell’Inter per mesi sottolinea il lavoro di Allegri. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juve non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati".