Stefano Braghin: 'Sinergia fin dall'inizio. Questo è stato il segreto della vittoria'

Parla Stefano Braghin

Stefano, Head of Juventus Women ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dello Scudetto. Le sue parole:- “Ho portato Azzurra Gallo con me perchè è la più giovane della rosa ed ha fatto tutto il percorso da quando aveva dodici anni con noi. Questo è il suo primo Scudetto. Ci tenevo ad averla perchè è la ragazza che ha fatto meno minuti di tutte ma io penso che oggi tutti abbiano vinto e venire con quelli forti è facile. Azzurra è forte e sarà una protagonista, oggi ci tenevo ad averla con me perchè dal primo giorno in America si è allenata ogni giorno come se fosse una finale. Rappresenta tutte le persone che si vedono meno ma non sono meno importanti. Penso ai giardinieri, ai cuochi di Vinovo o alla vigilanza. Lei ha una storia piena di futuro davanti e me la tengo vicino oggi”.

“Fin dall’inizio è scattata una coesione, empatia, sinergia, che c’è in tutte le squadra che vincono e non c’è sul mercato. Si costruisce con rapporti e difficoltà ma soprattutto con tolleranza verso le differenze. Non è accaduto grazie al lavoro di tutti. C’è potenziale singolo ma quello che determina è veramente il clima e la chimica che si crea tra tutti i componenti della squadra. Con una squadra forte vinci le partite ma per vincere i campionati serve qualcosa in più. Voglio citare i miei collaboratori perchè ho onere ed onore di rappresentare il club. Con me hanno lavorato Massimiliano Mazzetta che è il mio vice. I miei scout Matilde Malatesta e Vignone e Raffaella la team Manager. Alla fine ha vinto il cuore oltre al resto, questo è uno sport che sa ancora emozionare”.“Conoscevo bene la proposta tecnica e calcistica di Canzi. Ha fatto un lungo percorso e nel corso dell’anno ho scoperto la persona, non lo conoscevo. La combinazione di cosa immaginavo e la persona che ho conosciuto hanno fatto la differenza, saperlo amico oggi per me è un piacere e non potevo immaginarlo. Ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo che non era scontato”.“Futuro? Ruggeri diceva che è un’ipotesi. La continuità è il grande impegno del club nel calcio femminile, non scontato e non è mai mancato. Ci sono stati pionieri e persone che hanno proseguito. Continuità nell’investimento. Ci hanno messo nelle condizioni di lavorare sempre ma la società merita un plauso. Tutti coloro che hanno contribuito in questi anni. Un ciclo lungo. 13 trofei in otto anni”.“Non possiamo ancora fare grandi investimenti. Oggi ci sono tante ragazze che hanno fatto il nostro settore giovanile ed erano in campo. Carola Coppo che è la responsabile del settore giovanile sta facendo n grande lavoro. Per noi è un successo vederle, si parla di progetto giovani ma in distinta spesso ci sono poche giovani. Io riconosco la differenza tra bravo e non bravo, non tra vecchio e giovane”.“Juventus a Torino? Non ci sono i posti per giocare. A Biella siamo riconoscenti e sono davvero ospitali ma giocare qui è un problema di regolamenti che non ci consentono di giocare in impianti più vicini per lo meno allo stato attuale delle cose. Il progetto stadio al momento è rallentato. A Torino non ci sono impianti ma i primi a provare disagio nel giocare sempre fuori casa siamo noi. Qui ci troviamo bene ma è evidente che i chilometri non si possano cancellare, non è sufficiente vincere”.“Acquisti? Ogni tanto ci azzecchiamo. Sono arrivate ragazze funzionali a quello che ci serviva, magari meno scintillanti in passato ma servivano a completare La Rosa. Soprattutto sono persone entrate in punta di piedi per capire questo mondo e non per insegnare come si fa, come accaduto in precedenza. Al museo della Juventus ci sono 85 trofei quindi. Si è creata subito chimica perché c’era disponibilità ed umiltà da entrambe le parti, in questo credo che mister e staff abbiano aiutato”.