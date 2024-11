opinionista di Sky Sport, ha parlato della Juventus e del giocatore che secondo lui è insostituibile per i bianconeri. "". Poi il giornalista è tornato sul match pareggiato dalla squadra di: "Il pareggio sta stretto alla Juventus. Fino ad adesso è mancata la pienezza della rosa che era stata costruita"."Il rientro di Koopmeiners può risolvere tante problematiche in avanti. È una squadra costruita in modo molto interessante".