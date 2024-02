Le parole di Stefanoa Cronache di Spogliatoio:"A Pioli cambia poco arrivare terzo o secondo? Sono poco d'accordo, anche perché per qualunque squadra del nostro paese arrivare davanti alla Juventus è sempre uno stimolo presente, perché la Vecchia Signora è il club più titolato del calcio italiano, perché la Juventus è sempre la Juventus. Arrivare davanti alla Juve è sempre una cosa alla quale si tiene. Io credo che Pioli al campionato guardi assolutamente, anche perché se avesse battuto il Monza adesso con il ritorno della Champions pesante dell'Inter sarebbe potuto rimanere in scia. Per me una partita di campionato che Pioli attende con tanti di sentimenti è il derby di ritorno. Il tema derby nel percorso di Pioli al Milan è un tema spinoso per lui. Secondo me l'emiliano darebbe tanto per vincerlo".