Stefano, note voce di, è intervenuto su Cronache di Spogliatoio per parlare del mercato bianconero e dell'obbiettivo Teun. Il giornalista inoltre si è soffermato sulla possibile compatibilità con Adrien. Di seguito le sue dichiarazioni.- "Un giocatore come Koopmeiners sarebbe indubbiamente un grandissimo colpo per la Juventus, perché andrebbe ad inserirsi proprio in quella zona in cui la Juve ha bisogno di fare un salto di qualità. L'unico dubbio è legato al fatto che l'olandese sia un mancino e, dato che la Juve proverà a trattenere Rabiot, due mezzali mancine sembrerebbero un po' particolari e potrebbero pestarsi i piedi".