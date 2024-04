Stefano Borghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio del futuro di Allegri e del ruolo di Giuntoli. "Il ciclo di Allegri può essere considerato completato, se devo scommettere un euro scommetto che l'anno prossimo la Juve avrà un altro allenatore. La responsabilità e le chiavi del progetto sono messe nelle mani di Giuntoli, che è un grandioso professionista e adesso è il "capo" della Juve. Se devo ripercorrere le orme di Giuntoli, l'idea calcistica sono sempre andati verso squadre con giocatori propositivi, centrocampisti con gol, difensori che impostano. Giuntoli credo sia un discreto amante del calcio spagnolo. La Juve deve valorizzare di più i giovani che ha in casa. La Juve in questi anni non ha aumentato il valore di tanti giocatori, è indiscutibile. Molti giocatori hanno abbassato il rendimento, Locatelli, Chiesa, lo stesso Weah".