Borghi a Cronache: il consiglio di mercato per la Juve



Chi è Sancet

Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio parla dei futuri acquisti della Juventus: "Alla Juve serve una mezzala, che abbia impatto fisico e tecnico, da doppia cifra di gol. Serve il "Ferguson" alla Juventus. Un giocatore come Koopmeiners sarebbe un grandissimo colpo; andrebbe ad inserirsi in quella zona in cui la Juve ha bisogno di fare il salto di qualità. Koopmeiners però è un mancino come Rabiot che la Juve proverà a trattenere. Due mezzali mancine mi sembrerebbero un po' particolari.""Io vorrei vedere allenato da Thiago Motta Sancet dell'Atletico Bilbao. E' una di quelle mezzali con un senso di inserimento all'interno dell'area di rigore innato. Poi la Juventus ha bisogno di certezze".Sancet è un centrocampista classe 2000 di nazionalità spagnola. Gioca nell'Atletico Bilbabo, dove è anche cresciuto. Quest'anno in stagione ha realizzato sei gol e sei assist. Ha già esordito con la Spagna.