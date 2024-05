Il giornalistaha parlato ai microfoni di Radio Radio della situazione attuale di Federico. Le sue parole:"Se la Juventus gli farà un’offerta che è in linea con i soldi che prende adesso, Chiesa sembra intenzionato ad accettare un accordo-ponte perché comunque gli permette di giocare un altro anno nella Juve, di rimanere in un club importante, non gli crea una situazione di mercato che quest’estate può diventare anche difficile da gestire. E poi però lo lascia anche libero eventualmente l’anno prossimo di scegliere dove andare nel caso in cui riesca a fare meglio"."Il problema di Chiesa è che aveva un grande mercato a un certo punto della sua carriera, anche ad alto livello (Liverpool eccetera). Oggi ne ha molto meno, perché chi è che se la sente di investire su un calciatore che negli ultimi due anni ha azzeccato tre partite e di investire cifre importantissime? E’ un modo quindi, quello di prolungare l’accordo per un anno, di andare avanti insieme. Noi abbiamo avuto conferme della disponibilità di entrambe le parti a andare incontro a questa soluzione"."Poi è chiaro che magari qualcosa cambierebbe se dovesse arrivare un’offerta da un club inglese piuttosto che dalla Roma, però Chiesa è molto ambizioso. L’anno scorso c’è stato l’interessamento dell’Aston Villa che peraltro molto probabilmente andrà in Champions perché è quarto oggi in Premier. Lui ha ritenuto l’Aston Villa un club non sufficiente a convincerlo a lasciare la Juve. Lui si vede in un grande club, è anche giustamente ambizioso, è legittimo che lui lo sia, però questo comporta che lui non si vede all’Aston Villa, non so se si vede alla Roma".