Il responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv: “Le ultime indicazioni della Federazione prevedono che, entro e non oltre le 48 ore la partita venga effettuato il tampone a tutti gli appartenenti al gruppo squadra. Così è stato fatto ieri mattina, nel pomeriggio è arrivato il risultato dove è emersa la positività di questi due soggetti. Immediatamente è scattata la necessità di dover applicare il protocollo in riferimento alla circolare del Ministero della Salute, che prevede la convocazione di tutti i membri del gruppo squadra, nella struttura concordata, nel nostro caso il J Hotel e il campo di allenamento. Successivamente c’è la necessità nel giorno partita, di effettuare un nuovo giro di tamponi che deve dare un esito precedente le 4 ore dall’inizio della partita. Nel caso in cui a questo nuovo giro di tamponi emergesse una positività, questa viene isolata e tutti gli altri possono partecipare e disputare la partita. Nel nostro caso non si è verificata nessuna positività e quindi tutto il gruppo squadra ha potuto prendere parte alla competizione prevista per questa sera. Chiaramente i due soggetti positivi sono stati isolati immediatamente ieri”.