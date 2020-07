Non dovrebbero avere problemi Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, che dovrebbero essere regolarmente in campo nella gara di stasera contro la Lazio che chiuderà la 34a giornata. Maurizio Sarri li ha inseriti in gruppo durante l'allenamento di ieri e i due centrali hanno dato risposte positive. Bonucci rimarrà così il giocatore della Juventus più utilizzato in campionato (il 18° in assoluto): finora il difensore ha totalizzato 2874', saltando solo le gare con la Spal - per squalifica - e contro il Sassuolo nella quale è rimasto in panchina per precauzione.