Gli Stati Uniti vincono in amichevole contro l'Uzbekistan 3-0, grazie anche alla coppia della Juve, Weah-Mckennie. Il gol del vantaggio infatti è stato firmato proprio da loro due. Assist di Weston per la grande conclusione dell'ex Lille. Mckennie è stato vicino più volte a fornire altri assist per i compagni, prima di essere sostituito all'81esimo minuto. Per Weah invece, il match è durato 60 minuti.