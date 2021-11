, ct della Nazionale degli, ha convocato 25 giocatori in vista della doppia sfida contro Messico e Giamainaca, match validi in ottica qualificazione ai Mondiali del Qatar. Le due partite si giocheranno rispettivamente il 12 novembre e il 16 novembre. Nell'elenco figura anche un giocatore della Juventus: si tratta del centrocampista. Giocando il 16 a Kingston, capitale della, è difficile pensare che possa essere al top per la sfida con la, in programma sabato 20 novembre alle 18, dovendo appunto affrontare un viaggio transoceanico.Nel precedente di un mese fa, dopo aver giocato in Nazionale il 14 ottobre, era rimasto in panchina per tutti i 90' contro la, nella sfida giocata allo Stadium il 17 ottobre.Ecco l'elenco completo dei convocati. Portieri: S.Johnson (New York City FC), Steffen (Manchester City), M.Turner (New England Revolution). Difensori: Cannon (Boavista), McKenzie (Genk), C.Richards (Hoffenheim), A.Robinson (Fulham), M.Robinson (Atlanta United), Scally (Moenchengladbach), Vines (Anversa), Yedlin (Galatasaray), Zimmerman (Nashville). Centrocampisti: Acosta (Colorado Rapids), Adams (Lipsia), Busio (Venezia), Lletget (LA Galaxy),), Musah (Valencia), Roldan (Seattle Sounders). Attaccanti: Aaronson (Salisburgo), Arriola (DC United), J.Ferreira (FC Dallas), Pepi (FC Dallas), Pulisic (Chelsea), Weah (Lille).