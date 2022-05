Andrea Staskova, attraverso Instagram, ha salutato le compagne: "La vita dell'atleta è fatta di sfide, alcune capitano e le altre sono scelte delle nostre stesse decisioni. Abbiamo conquistato tutto ciò che un atleta può conquistare. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili! Ho vissuto in una città che è più di una semplice città, è una casa. Amo Torino e la Juventus sarà per sempre nel mio cuore!! È stata una bella corsa con voi, purtroppo adesso la mia strada porterà altrove. - continua la ceca - Vorrei ringraziare tutti voi per i 3 fantastici anni che ho potuto condividere con voi, anche se a volte è stato un sentimento di tristezza per le partite perse, al contrario siamo stati anche felici e questo è il calcio. Ho imparato molto da voi ,sia dentro che fuori dal campo!!!".