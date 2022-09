Tornata a Vinovo a supportare le sue ex compagne della Juventus Women,ha parlato ai microfoni de IlBianconero: "Perché sono tornata? Avevo due giorni liberi e volevo vedere le mie compagne, mi mancano. E poi fare il tifo per loro contro l'Inter. In Spagna (Staskova si è trasferita all'Atletico Madrid, ndr) mi trovo bene, mi sento mentalmente meglio, spero di essere pronta anche per le partite"."Difficile, ho sentito che dovevo cambiare per provare un'altra esperienza. Poi c'è stata l'opportunità Atletico Madrid e quindi non ho dovuto pensarci molto. Tornare alla Juve? Chissà, è una cosa a cui ho pensato, mi è piaciuto stare a Torino, ho un bel ricordo. Il migliore? La vittoria in Champions League contro il Wolfsburg e il tempo trascorso con le mie compagne".