Andrea Stašková, nuova attaccante classe 2000 della Juventus, ha parlato a JTv dopo il suo arrivo dallo Sparta Praga: "Sono orgogliosa e contenta di essere qui, sono molto felice. Sono molto motivata per vincere scudetto e Coppa Italia, oltre a fare bene in Champions League. Sono un attaccante e faccio gol. Sono pericolosa in area di rigore. Obiettivo? Mi piacerebbe vincere lo scudetto.



Idolo? Cristiano Ronaldo. Siiiu. Nedved? Lo conosco, è molto famoso in Repubblica Ceca e in tutto il mondo. Mi ha aiutato e sono felice di essere qui con lui e con la Juve".