Questa sera la Juve osserverà con attenzione il match tra Turchia under 21 e Italia under 21, valido per le qualificazioni europee. Dovrebbe esserci infatti la sfida tra Kenan Yildiz e Fabio Miretti, entrambi previsti nella formazione titolare. Il classe 2005 è reduce dal gol su rigore e giocherà da trequartista mentre Miretti potrebbe ricoprire il ruolo di regista. Posizioni che di conseguenza potrebbe vederli più volte incrociarsi nel terreno di gioco.