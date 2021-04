Stasera, finalmente, si giocherà la non-partita del 4 ottobre 2020, inizialmente annullata, perché l’Asl campana impedì al Napoli di partire alla volta di Torino, a causa delle due positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Attenzione, non sembra lo stesso scenario attuale? Demiral è guarito, ma in casa Juventus ci sono altrettanti positivi, Bonucci e Bernardeschi. Dunque oggi si disputerà una partita in cui una delle due squadre avrà due giocatori positivi, stessa circostanza che portò al rinvio circa 6 mesi fa. Ad assicurarlo è stata la stessa Asl di Torino: “Al momento le positività non sono tali da giustificare un intervento drastico”. Come scrive Tuttosport, è la fotografia perfetta della Serie Asl, un campionato in cui il virus ha fatto emergere diverse incongruenze, che stanno caratterizzando la stagione.



