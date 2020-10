1









L'Italia ha vissuto ieri lo scampato pericolo per la negatività di Stephan El Shaarawy al coronavirus dopo un'iniziale tampone positivo. Subito dopo la conferenza stampa (posticipata) del c.t. Mancini e di Giorgio Chiellini, la Nazionale azzurra ha fatto un allenamento serale al Gewiss Stadium di Bergamo, dove stasera si giocherà la gara di Nations League contro l'Olanda. Una seduta distanziata per motivi precauzionali: solo atletica e torello. Di questa rifinitura della vigilia, un sempre attivo sui social Leonardo Bonucci ha pubblicato in serata tre foto su Instagram.