Dopo la sconfitta patita ieri a Napoli, la Juventus è rimasta a quota 42 punti in Serie A, e col successo appena conseguito dalla Roma contro l'Udinese la squadra di Pirlo è scesa al 4° posto. In questa domenica c'è solo da guardare le altre partite e osservare i movimenti in classifica delle altre. Con un focus particolare sul match serale Inter-Lazio. Una partita spesso non banale (dallo storico 5 maggio 2002 all'Oh Nooo del 2010), che stasera non decide nulla in maniera definitiva ma può dare scossoni psicologici importanti.



SE VINCE L'INTER - I nerazzurri salirebbero in testa alla classifica al posto del Milan (sconfitto ieri sera a La Spezia) allungando a + 8 sulla Juve.



SE VINCE LA LAZIO - Il Milan rimarrebbe in vetta "soltanto" a +7 sulla Juve, ma Immobile & co. scavalcherebbero al 4° posto i bianconeri, che così uscirebbero da questa giornata con un doppio sorpasso subìto, da entrambe le romane, e fuori dalla zona Champions.



SE INTER E LAZIO PAREGGIANO - I nerazzurri rimarrebbero secondi dietro al Milan e i biancocelesti non raggiungerebbero la Juve. Se insomma gli juventini guarderanno la partita di San Siro con un occhio di riguardo alla classifica attuale, il segno in schedina più auspicabile è la X.