Nostalgia del calcio giocato? Stasera potete rivivere le emozioni della Juve del passato. Azioniamo la macchina del tempo: torniamo al 1996, quando la Juventus di Marcello Lippi ha vinto la Coppa Intercontinentale sotto al cielo di Tokyo contro il River Plate di Ortega e Salas grazie al gol di Alex Del Piero. Ricordi e brividi da rivivere stasera su Sky Sport Football, dove verrà ritrasmessa la partita per tutti gli abbonati. Un modo diverso per passare la serata in tempo di quarantena, tornare con la mente al passato rivedendo i trionfi del passato.