1









“Stanno uccidendo il calcio”, questa la forte apertura di Tuttosport, che prosegue: “Il ministro dello Sport che smentisce il Premier, i giochi di potere Coni-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la A non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del paese”.



Il Corriere dello Sport titola in modo simile, con “La rivolta del calcio: la Lega va all’attacco di Spadafora”. Poi prosegue: “Un documento delle società per chiedere date certe e compatibili con il ritorno del campionato. Il ministro: ‘Impossibile dire oggi quando si riprenderà’. Tare: ‘Siamo discriminati’.



Scopri nella gallery de ilbianconero.com tutte le prima pagine dei giornali in edicola!