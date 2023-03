Le parole diin conferenza stampa:AUDERO - «Mi dispiace tantissimo, è il nostro capitano, un leader, mi dispiace per lui che tiene tanto alla Sampdoria e a questo gruppo. Stava molto bene, ci dava sicurezza e un’assenza così pesa e peserà».INDISPONIBILI - «Abbiamo fuori Lammers, valutiamo le condizioni di Cuisance e Djuricic ma non sono molto ottimista».JUVE - «Si va a Torino a giocare con una squadra che sarebbe seconda in classifica senza la penalizzazione e che sta andando avanti anche in Europa. La Juve ha un organico molto importante, giocano in casa, sono tosti e organizzati. Fanno un calcio diretto, con un allenatore come Allegri che stimo tanto. Noi siamo in piena emergenza ma dobbiamo fare la nostra prestazione».MORALE - «Siamo la Sampdoria e dobbiamo tenere il morale alto per la maglia che indossiamo. Nelle mille difficoltà dobbiamo essere fieri di lottare ogni partita per questi colori. Sicuramente non ero contento dopo il pareggio con la Salernitana: dovevamo fare di più, essere un po’ più coraggiosi e creare di più prendendoci qualche rischio. La salvezza si allontana? È un anno difficile per noi, sotto tutti i punti di vista: faccio i complimenti allo Spezia e a mister Semplici che ieri sera hanno battuto una squadra top ma così vanno le cose. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, continuando a lavorare duro e sodo: è una gioia allenare ogni giorni questi ragazzi che danno tutto e così devono fare anche domani».