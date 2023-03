L'allenatore della Samp ha rilasciato delle dichiarazioni vibranti al termine della sfida persa contro la Juve ai microfoni di DAZN.- 'La Samp oggi ha dato tutto contro una squadra molto forte come la Juve. Abbiamo fatto un'ottima gara e abbiamo preso due gol da una squadra forte, i ragazzi sono stati bravi a recuperare e non hanno perso la lucidità. Gabbiadini ha avuto un occasione a tu per tu con Perin e potevamo andare in vantaggio. Sono episodi che caratterizzano la gara, se perdo devo perdere con orgoglio. Commettere tutti questi errori contro la Juve ti porta a perdere poi'.- 'Si deve lavorare sulle palle lunghe e sui cross. Ci serve il coraggio di affrontare i grandi saltatori, c'è sicuramente da migliorare. C'è stata una gomitata forte su Bruno che è stata considerata normale ma può essere considerato diversamente. Per quanto riguarda il fallo di mano di Rabiot se loro hanno deciso così mi fido di quello che hanno visto loro. Parliamo di un fallo netto, a Gabbiadini hanno annullato un gol al 96° a Empoli, forse perdevo la partita ugualmente ma questo non vuol dire nulla. Non voglio passare da stupido, andiamo avanti. Mi dispiace per i ragazzi e per quello che è accaduto'.- 'E' un grande attaccante, gli ho parlato come un padre fa con il figlio. Lui non deve mollare, è un attaccante top e lui deve mantenersi a questo livello. Troverà continuità perchè lotta su ogni pallone, si sbloccherà e lo sapete meglio di me'.