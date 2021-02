Al Corriere dello Sport, Stankovic ha parlato di scudetto e Serie A: "Il derby? L’Inter ha giocato benissimo e ora, come si dice in Serbia, ha il destino nelle proprie gambe. Nella squadra si vede la mano di Conte, uno duro, tosto e che non molla mai. E’ un grande allenatore e mi piace molto perché ha migliorato il gruppo. Certi progressi non si ottengono certo per caso. L’Inter è organizzata, quadrata e sa sempre cosa fare. D’accordo, avrà pure una rosa forte, ma è lassù soprattutto grazie al lavoro. Anno buono per lo Scudetto? A questo punto dipende da loro perché sono davanti e, anche se hanno un vantaggio esiguo, certe vittorie contro Juventus, Lazio e Milan sono importanti per il morale e l’autostima. Non voglio gufare e mi limito a parlare da ex e da tifoso. Ciò premesso dico: “Spero nello scudetto e mi auguro con tutto il cuore che l’Inter lo conquisti”".