Il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose". Confermate le squalifiche dei giocatori della Roma diffidatiche salteranno l'Inter. Per Zaniolo oltre al giallo anche una ammenda di 2.000 euro."Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata sostenitori delle Società Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).KARSDORP Rick (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONETERZA SANZIONEDEMME Diego (Napoli)MASIELLO Andrea (Genoa)OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)ROVELLA Nicolo (Genoa)SECONDA SANZIONEBERARDI Domenico (Sassuolo)MANAJ Rei (Spezia)PEREZ SAYOL Carles (Roma)POLITANO Matteo (Napoli)SORIANO Roberto (Bologna)PRIMA SANZIONEDE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)GABBIA Matteo (Milan)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)ZANIOLO Nicolo' (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).AMMONIZIONETERZA SANZIONEDEFREL Gregoire (Sassuolo)MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale)SANSONE Nicola Domenico (Bologna)SECONDA SANZIONESKORUPSKI Lucasz (Bologna)PRIMA SANZIONEKIWIOR Jakub Piotr (Spezia)c) ALLENATORIESPULSIAMMONITISECONDA SANZIONEDOS SANTOS MOURINHO José (Roma)