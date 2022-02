Dusan Vlahovic dopo essere stato decisivo nella sfida di domenica contro l'Hellas Verona è stato protagonista anche stasera contro il Sassuolo in occasione della rete valsa il vantaggio della Juventus. Al momento della sostituzione al 90' per lasciare spazio a Kajo Jorge c'è stata la standing ovation da parte dell'Allianz Stadium per il nuovo numero 7 della Juventus.