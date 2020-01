Guglielmo Standardo, ex difensore tra le altre di Lazio e Atalanta, oggi commentatore per Rai Sport, ha analizzato a calciotoday il momento vissuto dal Napoli, prossima avversaria della Juve: "Napoli-Lazio? Chi ama il calcio non si è annoiato perché è stata una gara spettacolare, le squadre hanno offerto un bel calcio. Passa il Napoli, però la Lazio esce a testa alta, ha creato tante occasioni. Tra i partenopei Insigne è stato il migliore. Per i campani è una vittoria di fondamentale importanza e insieme alla sfida di domenica prossima contro la Juventus potrebbe diventare la scintilla per riaccendere l’entusiasmo. Certo non è facile affrontare i bianconeri. Il problema dei partenopei è stato il dopo Sarri. Ancelotti credo non sia riuscito a trasmettere le sue idee, sono convinto che Gattuso invertirà la tendenza, anche se ha accettato una sfida difficile”.