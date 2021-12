questo il corporate rating assegnato allada Standard Ethics, nell'ambito di un programma di emissioni sui maggiori club europei di calcio quotati in borsa necessario per la composizione dello. Secondo quanto riportato da Milanofinanza.it, l'agenzia di rating ha valutato la società bianconera tenendo in considerazione sia l'indagine avviata dalla Procura di Perugia sulsia quella recente della Procura di Torino suie le. Per questo alla lettera E+, che comunque indica una valutazione, l'agenzia ha aggiunto l'espressione "sotto osservazione", in attesa degli sviluppi di queste vicende per eventuali upgrade futuri.