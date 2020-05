Jaap Stam, ex difensore del Manchester United, visto in Italia con le maglie di Lazio e Milan, parla di Paul Pogba e della possibilità di rivederlo in Italia: “Mi piacerebbe vederlo ancora al Manchester United perché è un calciatore di grande qualità. La gente si aspetta sempre molto da lui e a volte Paul riceve, anche per questo, tante critiche ingiuste. Pogba però è un creativo, uno che ama giocare a modo suo e al quale è giusto quindi lasciare un po' di libertà ogni tanto. Con McTominay e Bruno Fernandes, poi, forma un terzetto perfetto per la mediana dei Red Devils” le sue parole a Goal.com.