L'ex difensore (tra le altre) di Milan e Nazionale olandese Jaap Stamp parla a La Gazzetta dello Sport e svela un retroscena di mercato: “Mi volevano Juve e Inter, ma scelsi il Milan senza pensarci. Sono cresciuto con van Basten, Gullit e Rijkaard, non potevo rifiutare. Guardavo a destra a vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Ancelotti era il numero uno. Istanbul? Se ne sono dette tante. Niente di vero. Ancelotti ci disse di tenere alta la guardia. Poi quei gol ravvicinati e non ci siamo più ripresi”.



ALLENARE IN SERIE A - “Mi piacerebbe molto. Amo il calcio italiano, il vostro modo di vivere e di concepire lo sport. Prima tre anni alla Lazio, poi altri due nel Milan.Mi sono divertito parecchio. Se ci fosse un’opportunità di allenare in Serie A, la coglierei al volo”.