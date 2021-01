Mentre il mercato invernale volge alla sua naturale scadenza, la Juventus pone lo sguardo in Spagna, in casa Barcellona, club amico in sede di mercato. Il clima in casa blaugrana non è di certo teso, alla luce anche delle ultime indiscrezioni sulle cifre del contratto di Messi, il cui futuro verrà risolto, in parte, dalle elezioni presidenziale. A queste è anche legato il contratto di Ousmane Dembele: come scrive Sport, il francese vorrebbe trovare un accordo con il club e nel frattempo, Juve, Manchester United e Chelsea restano in attesa, pronte a bussare alla porta del Barcellona in vista dell’estate