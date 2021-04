La brutta prestazione di Szczesny nel derby contro il Torino arriva al termine di un periodo tutt'altro che positivo per il portiere polacco. Per questo, la Juventus starebbe cominciando a guardarsi intorno, con il nome di Donnarumma che ciclicamente torna in maniera sempre più insistente. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Milan avrebbe fatto la propria offerta definitiva al suo portiere: rinnovo per due anni a 7 milioni l'anno. Cifra ritenuta troppo bassa da Raiola che ora potrebbe cercare una nuova acquirente per Donnarumma. Per questo la Juve rimane alla finestra.