Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio e altre sei società hanno votato a favore di Dazn per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti audiovisivi (altrimenti detti "diritti tv") della Serie A per il triennio 2021/2024. Un totale di 11 voti, che non consente di raggiungere il quorum di 14. Questo il commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com: "Rimaniamo colpiti dall’incapacità di tanti club potenti di essere determinanti anche quando sono uniti, almeno su una decisione. Juve e Inter, Milan e Napoli, più la Lazio di Lotito: possibile che non riescano a tirare dalla propria parte il numero sufficiente di piccole società per assegnare i diritti tv? Possibile, sì. Un tempo - all’epoca dei famigerati Galliani e Giraudo, ad esempio - non sarebbe successo: il potere politico, la forza calcistica, il bacino di utenza avrebbero avuto un valore e sarebbe stato fatto pesare. Non ci sono più le grandi di una volta".