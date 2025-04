Stagione finita per Zirkzee: 'Non giocherà più'

GETTY

Durante la conferenza stampa pre-partita in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lione, l’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato delle condizioni di Joshua Zirkzee, confermando una notizia poco incoraggiante per i tifosi: l’attaccante olandese non tornerà in campo fino al termine della stagione."È fuori fino a fine stagione. Non giocherà più in questa stagione, lasciamo che si prepari per la prossima. È dura, stava migliorando in ogni aspetto del suo gioco, ma ora deve essere pronto a concentrarsi sul recupero", ha dichiarato Amorim con rammarico.

Zirkzee era in un momento positivo, crescendo sotto diversi aspetti tecnici e tattici e rappresentando un’alternativa preziosa nell’attacco dei Red Devils. Il suo stop, dunque, rappresenta una perdita importante per Amorim in vista del finale di stagione e dei delicati impegni europei.L’obiettivo ora sarà quello di garantire al calciatore un recupero completo, senza forzare i tempi, in modo da ritrovarlo al meglio della forma per l’inizio della prossima annata. Lo staff medico del club seguirà con attenzione ogni fase della riabilitazione. Nel frattempo, l’United dovrà fare a meno del suo talento offensivo.