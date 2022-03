Il tema indisponibili in casa Juve è vivissimo. Ben 8 infortunati al momento dopo il recupero di Bernardeschi, di cui tre gravi. Stagione finita per Chiesa e Kaio Jorge, ma - stando alle parole di Max Allegri di ieri sera - anche per McKennie, per cui comunque un paio di mesi di stop erano previsti. Otto settimane circa dal 22 febbraio scorso dopo il fallo dell’ecuadoriano Pelvis Estupinan e la conseguente frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Eppure per Allegri lo rivedrà nella prossima stagione, anche se l'americano spera ancora in un rientro, per la fine di aprile. Una speranza che vuole tramutare in certezza.