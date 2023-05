Un vero peccato.La Juventus getta via la grande occasione di andare in finale di Europa League il prossimo 31 Maggio a Budapest e rimanda ancora una volta la possibilità di tornare a sollevare al cielo un trofeo internazionale che manca ormai nella bacheca dei bianconeri da oltre 25 anni. Un'eternità.Ci ha provato stavolta, giocando una partita nettamente superiore rispetto a quella “soporifera” dell’andata, ma alla fine ha prevalso il Siviglia grazie agli “ex italiani” Suso e Lamela.Non è bastato un super Szczesny e nemmeno il gol di Vlahovic, arrivato un minuto dopo il suo ingresso in campo quasi da interpretare come fosse un segno del destino. Decisivi sono stati gli errori sotto porta di Di Maria e Chiesa e l’errore di quest’ultimo in fase di impostazione in occasione del goal del pareggio degli spagnoli.Alla fine, la Juventus è l’unica italiana a mancare l’approdo in finale a vantaggio di una squadra straniera (considerando che il Milan ha perso ovviamente il derby) a conferma dell’annata maledetta, fallimentare disputata fuori e dentro al campo dai bianconeri.E’ una Juve che dovrà capire al più presto come e da chi ripartire, è una Juve che negli ultimi 3 anni ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare soprattutto a livello dirigenziale e di programmazione.Nell’anno in cui il Napoli vince lo scudetto, l’Inter arriva in finale di Champions League, la Roma in finale di Europa League e la Fiorentina in quella di Conference League, la Juventus si appresta a prepararsi a disputare almeno un anno senza Coppe Europee, perché avendo fallito l’accesso diretto alla prossima Champions League attraverso la vittoria dell’Europa League, difficilmente la penalizzazione certa che subirà in campionato le consentirà di rientrare nelle prime posizioni della Serie A. E' scritto.E come in tutti i fallimenti la cosa migliore per rialzarsi subito sarà quella di ripartire da capo, azzerando tutto.Ripartire da un nuovo staff dirigenziale, da un nuovo staff sportivo, da un nuovo allenatore. Questi sono i capisaldi per abbreviare i tempi.Tutte le possibili soluzioni intermedie non faranno che far perdere tempo a questa ricostruzione necessaria.@stefanodiscreti