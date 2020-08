1









Parola d'ordine: qualità. Sarà alla base della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. A centrocampo in particolare, una zona del campo che l'ex giocatore conosce molto bene e dove vuole rinforzi dai piedi buoni. Arthur e Kulusevski sono i volti; Bentancur la certezza, intoccabile; Rabiot rappresenta il riscatto e vicino ad Aaron Ramsey ci mettiamo un bel punto di domanda. Il gallese non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli, hanno pesato i tanti infortuni muscolari e l'ambientamento a una nuova realtà nella quale non è ancora riuscito a inserirsi a pieno.



SMENTITE - 4 gol e 1 assist in 35 partite sono un po' pochini per quanto ci si aspettava da lui, la Juve però è convinta di avere tra le mani un giocatore di qualità e non intende privarsene dopo una sola stagione. Ramsey ha un contratto fino al 2023 e si trova bene a Torino, secondo quanto riporta Calciomercato.com la società non ha nessuna intenzione di metterlo in vendita né di inserirlo come contropartita per arrivare ad altri giocatori. A ribadire la volontà di entrambe le parti è arrivata anche la smentita dell'entourage del giocatore sulle voci di mercato circolate negli ultimi giorni. Non ci sono conferme quindi di un interessamento del Real Madrid in un'eventuale operazione legata ad Isco, anche i rumors su un suo ritorno in Premier League al momento non sembrano essere piste concrete.



FIDUCIA - Arrivato dall'Arsenal a parametro zero sulla sua valutazione stagionale pesano sicuramente i sette milioni d'ingaggio; ora è atteso dal riscatto decisivo, per dimostrare a tutti quanto vale. La Juve ci crede e Pirlo è pronto a rilanciarlo, sa che il gallese può dargli quella qualità che rappresenta la base della sua filosofia di gioco. Ramsey è uno dei pochi centrocampisti a disposizione dell'allenatore capace di inserirsi in area e creare occasioni pericolose. La Juve lo sa e gli dà fiducia Pirlo vuole modellarlo in base al suo gioco. Il secondo treno di Ramsey sta per partire, un'altra chance per chi deve dimostrare ancora tutto.