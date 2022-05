Il calciomercato è iniziato al termine della stagione 2021/22, ma già si pensa a ripartire in vista della stagione 2022-23, che sarà diversa dal solito, visto il Mondiale in Qatar in mezzo all'annata sportiva. Al via il 14 agosto, ultima gara il 10 giugno e uno stop dal 13 novembre al 4 dicembre nel mezzo. Ecco il calendario della prossima stagione:



31 luglio

Coppa Italia, turno preliminare



4 agosto

Andata preliminari Conference League (Fiorentina)



5-8 agosto

Trentaduesimi Coppa Italia



10 agosto

Supercoppa Uefa a Helsinki: Real Madrid-Eintracht Francoforte



11 agosto

Ritorno prel. Conference League (Fiorentina)



14 agosto

Serie A 1ª giornata



21 agosto

Serie A 2ª giornata



28 agosto

Serie A 3ª giornata



31 agosto

Serie A 4ª giornata



4 settembre

Serie A 5ª giornata



6-7 settembre

Champions League 1ª giornata (Milan, Inter, Juventus, Napoli)



8 settembre

Europa League e Conference League 1ª giornata (Lazio, Roma, ev. Fiorentina)



11 settembre

Serie A 6ª giornata



13-14 settembre

Champions League 2ª giornata gironi



15 settembre

Europa League e Conference League 2ª giornata



18 settembre

Serie A 7ª giornata



23 settembre

Nations League, Italia-Inghilterra



26 settembre

Nations League, Ungheria-Italia



2 ottobre

Serie A 8ª giornata



4-5 ottobre

Champions League 3ª giornata



6 ottobre

Europa League e Conference League 3ª giornata



9 ottobre

Serie A 9ª giornata



11-12 ottobre

Champions League 4ª giornata



13 ottobre

Europa League e Conference League 4ª giornata



16 ottobre

Serie A 10ª giornata



18-20 ottobre

Coppa Italia Sedicesimi di finale



23 ottobre

Serie A 11ª giornata



25-26 ottobre

Champions League 5ª giornata



27 ottobre

Europa League e Conference League 5ª giornata



30 ottobre

Serie A 12ª giornata



1-2 novembre

Champions League 6ª giornata



3 novembre

Europa League e Conference League 6ª giornata



6 novembre

Serie A 13ª giornata



9 novembre

Serie A 14ª giornata



13 novembre

Serie A 15ª giornata



MONDIALE 21 novembre-18 dicembre

4 gennaio

Serie A 16ª giornata



8 gennaio

Serie A 17ª giornata



10-11-12 gennaio

Coppa Italia, Ottavi



11 o 18 gennaio

Supercoppa Italiana



15 gennaio

Serie A 18ª giornata



17-18-19 gennaio

Coppa Italia Ottavi di finale



22 gennaio

Serie A 19ª giornata



29 gennaio

Serie A 1ª giornata di ritorno



31 gennaio, 1-2 febbraio

Coppa Italia, Quarti di finale



5 febbraio

Serie A 2ª giornata di ritorno



12 febbraio

Serie A 3ª giornata di ritorno



14-15 febbraio

Champions League Andata ottavi di finale



16 febbraio

Europa League e Conference League, Andata sedicesimi



19 febbraio

Serie A 4ª giornata di ritorno



21-22 febbraio

Champions League, Andata ottavi



23 febbraio

Europa League e Conference League, Ritorno sedicesimi



26 febbraio

Serie A 5ª giornata di ritorno



5 marzo

Serie A 6ª giornata di ritorno



7-8 marzo

Champions League, ritorno ottavi



9 marzo

Europa League e Conference League, andata ottavi



12 marzo

Serie A 7ª giornata di ritorno



14-15 marzo

Champions League, ritorno ottavi



16 marzo

Europa League e Conference League, ritorno ottavi



19 marzo

Serie A 8ª giornata di ritorno



20-28 marzo

Sosta Nazionali



2 aprile

Serie A 9ª giornata di ritorno



4-5 aprile

Coppa Italia, andata semifinali



8 aprile

Serie A 10ª giornata di ritorno



11-12 aprile

Champions League, andata quarti



13 aprile

Europa League e Conference League, andata quarti



16 aprile

Serie A 11ª giornata di ritorno



18-19 aprile

Champions League, ritorno quarti



20 aprile

Europa League e Conference League, ritorno quarti



23 aprile

Serie A 12ª giornata di ritorno



25-26 aprile

Coppa Italia, ritorno semifinali



30 aprile

Serie A 13ª giornata di ritorno



3 maggio

Serie A 14ª giornata di ritorno



7 maggio

Serie A 15ª giornata di ritorno



9-10 maggio

Champions League, andata semifinali



11 maggio

Europa League e Conference League, andata semifinali



14 maggio

Serie A 16ª giornata di ritorno



16-17 maggio

Champions League, ritorno semifinali



18 maggio

Europa League e Conference League, ritorno semifinali



21 maggio

Serie A 17ª giornata di ritorno



24 maggio

Finale Coppa Italia



28 maggio

Serie A 18ª giornata di ritorno



31 maggio

Finale Europa League



4 giugno

Serie A 19ª giornata di ritorno



7 giugno

Finale Conference League



10 giugno

Finale Champions League