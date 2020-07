Non sono state ancora annunciate ufficialmente, ma la pagina Twitter La Maglia Bianconera ha svelato in anteprima la maglia da trasferta della Juventus per la prossima stagione: maglia blu scuro con scritte sponsor e lo stemma con le tre stelle bianco/oro, così come anche la doppia striscia ai lati del colletto e i bordi - spessi - delle maniche. Il retro tutto blu scuro con la scritta "Juventus" in alto, appena sotto il colletto. Ultime settimane di questa stagione con le Final Eight di Lisbona nel mirino della Juve, intanto arriva un'anticipazione per la prossima stagione.



Nella gallery qui sotto in anteprima la seconda maglia del prossimo anno