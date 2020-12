1









Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’oro, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha parlato della volontà di consegnarne uno anche a Cristiano Ronaldo: “Quando non lo vogliono ricevere? Ci sta che una persona non voglia rispondere, è legittimo però mi piace l’educazione. Io faccio domande, cerco di avere risposte divertenti, non sempre ci riesco. Lo faccio in maniera garbata da 25 anni. Non ci rimango né male, né bene. Certo mi diverto di più se dall’altra parte c’è qualcuno che apre la bocca e possiamo scherzare”



SU RONALDO – “Tapiro a Cristiano Ronaldo? Prima o poi capiterà anche a lui… Succederà, ne sono sicuro!”.