Riapertura, sì o no? Si va verso il no. Nonostante l'ultimo weekend abbia mostrato centinaia di tifosi (3000 in totale) sulle collinette intorno al circuito del Mugello per il GP, nonostante anche i palazzetti dello sport abbiano ospitato alcune partite di basket con il pubblico (ridotto), gli stadi sembrano destinati a restare ancora chiusi, sigillati fino a nuovo ordine. Una notizia che accresce il malcontento mentre ci si avvicina alla prima giornata di campionato. L’ultimo Dpcm permette la partecipazione del pubblico (1000 spettatori all’aperto, 200 al chiuso) a singoli eventi sportivi di minore entità, come alle amichevoli, ma non per le manifestazioni seriali come quelle del campionato. Un'anomalia per la quale non sembra esistere deroga, concessa invece al weekend dei motori.



LA MOSSA - La Juventus comunque non si arrende (anche) perché perde dai 2 ai 4 milioni di ricavi ogni volta che lo Stadium resta chiuso. Dopo aver incassato il no dal Cts, spiega Tuttosport, al piano di sicurezza per ospitare dagli 8 ai 16 mila spettatori al debutto in campionato contro la Sampdoria domenica sera, ha presentato una nuova richiesta alla Regione Piemonte per consentire l’accesso all’Allianz Stadium almeno a mille tifosi. Alberto Cirio, Governatore del Piemonte, ha inoltrato la domanda al Dipartimento prevenzione, dai quali aspetta un riscontro positivo, anche se l’ipotesi più probabile è lo stop sul tavolo di Governo e Cts. Secondo l'ultimo Dpcm gli stadi rimarranno chiusi fino al 7 ottobre e le sfide contro Sampdoria (domenica sera) Napoli (domenica 4 ottobre) sono destinate ad essere giocate a porte chiuse. Questo nonostante in Europa si viaggi verso la riapertura, come dimostra la Uefa con la Supercoppa del 24 settembre a Budapest, tra Siviglia e Bayern Monaco, quando accoglierà fino al 30% della capienza. Non filtra ottimismo, semmai un po' di amarezza.