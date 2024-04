Ieri sera, l'Allianz Stadium è stato quasi sold out per la partita tra Juventus e Fiorentina, con la tribuna vip che si è ripopolata. Tra gli ospiti presenti alla sfida c'era Paola Egonu, la campionessa di pallavolo che ha conquistato l'oro agli Europei 2021. Nonostante non sia una tifosa bianconera, era in compagnia di amici juventini, tra cui l'ex canottiere Giorgio Tuccinardi, oro ai Mondiali 2006, e il dj e produttore discografico Mario Fargetta, juventino doc, che ha anche partecipato come dj all'Allianz Stadium durante Juventus-Roma di quest'anno.Inoltre, sugli spalti dello Stadium c'era anche il politico, leader di Italia Viva, che non ha voluto rinunciare a vedere la "sua" Fiorentina in trasferta. Lo riporta Tuttosport.