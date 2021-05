1









Domani un assaggio di normalità. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà infuocata da 4.300 tifosi presenti al Mapei Stadium di Reggio Emilio. Torna finalmente l’anima dello stadio, come accaduto in Inghilterra. Per restare in tema, è interessante il report annuale stilato da Brand Finance, che ha analizzato il valore degli stadi sulla base del Venue Performance Rating di Buro Happold, ovvero un sistema che consente di stabilire la loro performance in relazione a ricavi, risultati e reputazione. Tre, per la precisione, gli indici considerati: l’experience rating (influenza dell’esperienza stadio sul tifoso e sulla squadra durante la partita), il revenue rating (capacità dell’impianto di generare ricavi) e l’impact rating (influenza dello stadio su quanto accede sul campo).



Il dato che fa riflettere è che nessuno stadio italiano rientra nella top 10, nemmeno nella top 20. Il primo stadio del nostro Paese in classifica è San Siro, al 38° posto con un punteggio pari a 62, mentre lo Stadium della Juve si piazza alla 42° posizione, con un valore di 59. Un posizionamento che fa pensare, nonostante tutti gli sforzi per avere uno dei pochi stadi di proprietà in Italia. Generalizzando, un problema su larga scala del calcio italiano.



