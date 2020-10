Lo Stadium ha osservato, nella sua desolazione, la non-partita tra Juventus-Napoli, annullata in seguito all’assenza del Napoli che è rimasta in isolamento fiduciario nel capoluogo campano su ordinanza dell’Asl. Doveva essere il teatro di uno spettacolo calcistico con pochi eguali in Europa, invece il pallone non si è mosso, anzi non si è neanche visto. Dopo 45 minuti passati negli spogliatoi dal teorico fischio di inizio, l’arbitro Doveri ha decretato la non regolarità della partita e successivamente trasmetterà gli atti al Giudice Sportivo che sancirà il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. Ma le foto dello Stadium faranno da testimone a questi straordinario evento, tra lo stupore generale e tifosi accorsi per vedere il non-big match.



