Sarebbe sicuramente un bel messaggio. Il ritorno dei tifosi per Juve-Barcellona è uno degli obiettivi dell'Uefa per l'immediato futuro: da cosa dipende, però? Andiamo in ordine.



INDICAZIONE - L'intenzione dell'Uefa è quella di aprire gli stadi ai tifosi occupando il 30% della capienza dell'impianto, ma concretamente Ceferin non ha potere decisionale. Quest'ultimo è totalmente concentrato nel CTS e nel Governo per l'Italia, negli altri paesi spetta alle varie commissioni e ai ministeri della Salute. Al momento, gli esperti italiani del Comitato hanno già confermato l'impossibilità di accogliere tale richiesta: "Non esistono le condizioni per consentire, negli eventi sportivi all'aperto e al chiuso, ulteriori aperture". Ulteriori ai mille tifosi negli impianti, s'intende. Già previsti dall'ordinanza che ha inaugurato la nuova stagione.



DOPO BUDAPEST - L'Uefa puntava tutto sull'esperienza di Budapest e della Supercoppa Europea: i tifosi possono tornare negli stadi in sicurezza, anche in numero importante (allo Stadium potrebbero entrare 12mila tifosi), ma allo stesso tempo ha delegato tutto ai comitati nazionali. Difficile che questi aprano alla richiesta dell'ente calcistico europeo: la prima giornata è in programma il 20 ottobre, non ci sono i numeri né i tempi per organizzare qualcosa del genere. Magari, se la curva dovesse diminuire, se ne potrebbe parlare dagli eventuali ottavi in poi...