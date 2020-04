14







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Sono passati 51 giorni dall'ultima volta che la Juve è scesa in campo all'Allianz Stadium. La sera dell'8 marzo i bianconeri batterono l'Inter per 2-0 grazie alla rete di Aaron Ramsey e al capolavoro di Paulo Dybala. Oggi, 51 giorni dopo, siamo andati fuori dall'area "Juve" di Torino, dove sorgono Stadium, sede e centro sportivo della Juventus. Tutto chiuso, ovviamente. Nel perimetro dello stadio ci sono alcuni lavori in corso, lavori di manutenzione in vista di una ripresa che ancora non conosce date. L'atmosfera è quasi irreale, come in tante altre realtà del paese. Fuori dallo stadio tante erbacce e la sensazione che tutto sia rimasto fermo proprio a 51 giorni fa.



DIFFERENZE - Passando di fronte alla sede della Juventus è curioso notare come il giardinetto adiacente alla sede bianconera sia pieno di erbacce mentre il manto di fronte alla sede bianconera si assolutamente immacolato, con l'erba perfettamente tagliata. Anche di fronte alla sede nessuna auto, tutto deserto come di fronte alla Continassa dove resta solo un addetto alla sicurezza. I cancelli del centro sportivo bianconero resteranno chiusi almeno fino al 18 maggio. Da lunedì prossimo i calciatori potranno riprendere l'allenamento all'aperto ma non nel centro sportivo che, appunto, resterà chiuso almeno fino al 18 maggio. Sono nove, infine, i calciatori della Juve all'estero: Ronaldo, Szczesny, Rabiot, Khedira, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa e il caso più caldo: Gonzalo Higuain.



