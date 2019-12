Juve-Udinese, minuto 62. La curva continua a cantare e a sostenere i giocatori bianconeri. "Mario Mandzukic, Mario Mandzukic": la voce si fa alta e i decible si raddoppiano. Tutti per Mario, che ha ormai ha lasciato Torino e aspetta gli ultimi giorni di dicembre per tornare ufficialmente sul mercato. Dal Manchester United alla possibilità Milan, sono tante le squadre che potrebbero prenderlo nella prossima finestra di compravendite. Nel frattempo, la curva non smette di intonare il suo nome, il suo cognome, la sua storica. Nonostante questo finale, rimarrà indimenticata e indimenticabile.